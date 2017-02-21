Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Возле правительственной трассы умер мужчина, остановилось сердце — ГУВДВозле правительственной трассы умер мужчина, остановилось сердце — ГУВДВ Кыргызстане Гарантийный фонд выдал гарантий на сумму 11 млн сомовВ Кыргызстане Гарантийный фонд выдал гарантий на сумму 11 млн сомов

Кыргызстан готов обеспечивать себя нефтепродуктами, и в этом поможет Россия

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355777_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411306-ru.html

Похожие новости

Паломников Кыргызстана в Мекку пожелала доставить лишь одна авиакомпания

МИД Кыргызстана рассказал МИД Казахстана о случаях гибели людей в 2010 году из-за закрытых границ

PONY EXPRESS презентовал стратегию развития логистики в Кыргызстане

В Кыргызстане Гарантийный фонд выдал гарантий на сумму 11 млн сомов

Авиакомпания "Флай-Нас" выиграла конкурс на перевозку паломников Кыргызстана в Мекку

21 февраля 2017, 15:31       Комментарии

Поставки российской сырой нефти на беспошлинной основе позволят загрузить имеющиеся в республике производственные мощности по переработке нефти и создадут новые рабочие места. Об этом заявил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов на международной конференции "Россия – Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".
Вице-премьер-министр Олег Панкратов напомнил, что 20 марта исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.
"За эти годы заключено более 200 межгосударственных договоров и соглашений, регламентирующих кыргызско-российские отношения. Учитывая это, мы выступаем за сохранение и поступательное развитие наших двусторонних связей, особенно в области экономического сотрудничества. Российская Федерация является крупнейшим торгово-экономическим партнёром республики. Так, в 2016 году товарооборот между странами составил 1,050 млн долларов США, тогда как общий внешнеторговый оборот нашей страны составил 5, 467 млн долларов. Основными статьями экспорта стали одежда и сельскохозяйственная продукция. Импорт в основном представлен такими товарами, как горючее-смазочные материалы, лес, черная и цветная металлургия, продукция химической промышленности", - отметил вице-премьер.
Говоря о необходимости экономического сближения двух государств, Олег Панкратов констатировал важность сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.
"Кыргызская Республика является участником таких международных объединений, как СНГ, ОДКБ, ШОС. В 2017 году исполняется 2 года с момента присоединения республики к Договору о создании ЕАЭС. Наша страна выступает за активное и поступательное развитие интеграционных процессов в рамках указанных международных организаций. Синергетический эффект от участия в таких объединениях создает объективные предпосылки для экономического роста каждой из стран-участниц", – отметил он.
Панкратов резюмировал, что Кыргызстан и Россию связывают общее историческое прошлое, единое культурное пространство и отсутствие языкового барьера, а проводимая конференция должна стать дискуссионной площадкой для выработки новых идей и предложений, направленных на усиление интеграционных процессов между двумя государствами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум