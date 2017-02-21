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PONY EXPRESS презентовал стратегию развития логистики в Кыргызстане

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355773_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411305-ru.html

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21 февраля 2017, 15:41       Комментарии

PONY EXPRESS, крупнейший в СНГ универсальный логистический оператор, выходит на рынок Кыргызстана, чтобы занять нишу как в сфере экспресс-доставки небольших посылок, так и крупногабаритных грузов. Речь идет не только о развитии логистической сети внутри страны, но и международных перевозках в 218 стран мира. Спектр услуг, оказываемых группой компаний PONY EXPRESS, будет постоянно расширяться с учетом потребностей отечественного бизнеса. То есть не исключено, что в перспективе логистический оператор сможет осуществлять в том числе и перевозки сельхозпродукции отечественных фермеров в страны Евразийского экономического союза. Эта пока в проекте, но работа в этом направление ведется.
Новая стратегия PONY EXPRESS в Кыргызстане была представлена в рамках церемонии нового флагманского офиса в Бишкеке. А до конца текущего года логистический оператор планирует открыть филиалы и начать работу во всех областных центрах Кыргызстана, охватив таким образов всю страну. За пять лет компания планирует нарастить свою долю на рынке транспортно-логистических услуг республики с нынешних 7% до 20%. Особо подчеркивается, что качество доставки товаров и обслуживание будут соответствовать высоким мировым стандартам, а цены для партнеров останутся вполне приемлемыми.
Группа компаний PONY EXPRESS создает логистические хабы и сети во всех 15 бывших республиках Советского Союза, охвачено 17 тысяч населенных пунктов. Доставка товаров осуществляются в 218 стран мира. Количество отправлений достигло 10 миллионов в год с тенденцией к увеличению.
Как подчеркивают в компании, сейчас появилась необходимость открытия новых транзитных коридоров и не только внутри ЕАЭС. В глобальном масштабе необходимо учитывать то, что производственная площадка из стран Европы переехала в страну Юго-Восточной Азии. Туда сместились огромные производственные мощности. Теперь необходимо обеспечить транзит производимых товаров и услуг с Востока в страны Старого света. И Кыргызстан может стать важной точкой на этом пути.
"Кыргызстан является для нас стратегически важным рынком. Мы видим существенный потенциал для развития здесь логистического бизнеса. Сегодня в стране существует дефицит комплексных логистических предложений высокого качества по адекватной цене. Мы намерены заполнить эту нишу, обеспечив населению и бизнесу современный уровень сервиса доставки, грузоперевозок и складского хранения при оптимальных тарифах", - подчеркнул Сергей Сергушев.
Директор PONY EXPRESS в Кыргызстане Жаныбек Карымшаков сообщил, что спектр оказываемых услуг населению будет постоянно расширяться, компания создает опции, удобные именно для населения. От доставки банковских карт до товаров, заказанных в интернет-магазинах. Преимущество PONY EXPRESS в том, что работа может быть организована и в вечернее время, и в выходные дни, то есть когда клиенту будет удобно.
"Мы становимся своего рода бизнес-партнерами торговых организаций. При необходимости наши специалисты, если, например, это касается бытовой техники, будут готовы выполнить, в том числе первичные настройки, и проконсультировать клиента", - подытожил Жаныбек Карымшаков.
Немаловажным является и то, что в офисе PONY EXPRESS в центре Бишкека граждане Кыргызстана смогут подать заявление на Шенгенскую визу в Латвию. Вся процедура от написания заявления до приема биометрических данных займет не более 20 минут.
По предварительным оценкам, в течение ближайших трех лет от ведения бизнеса PONY EXPRESS планирует не только выйти на самоокупаемость, но и получать выручку в размере около 1 миллиона долларов в год.

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