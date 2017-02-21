Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков совершает рабочий визит в Чуйскую область

21 февраля 2017, 15:16 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельность завода "Каинды-Кант" и предприятия "Арстанбек" по производству животноводческой продукции в Панфиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

Директор ОАО "Каинды-Кант" Александр Шалюта ознакомил Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбекова с деятельностью завода по производству сахара.

Далее Ч.Турсунбеков встретился с фермерами Панфиловского района, занимающимися выращиванием сахарной свеклы, в ходе которой местные жители озвучили проблему высокой цены на семена свеклы. По их информации, в Казахстане такой же сорт семян можно приобрести в два раза дешевле. ОАО "Каинды-Кант", в свою очередь, продает одну коробку семян от 4500 до 8000 сомов в зависимости от качества и сорта продукции.

Торага сообщил, что он даст соответствующее поручение Правительству, в том числе Государственному агентству антимонопольного регулирования решить данный вопрос. Ч.Турсунбеков подчеркнул, вложенный труд крестьян должен быть финансово оправдан.

Далее группа депутатов во главе с Торага ознакомилась с деятельностью ОАО "Арстанбек" в Панфиловском районе. Председатель совета директоров Зарылкан Акматова сообщила, что предприятие занимается производством животноводческой продукции и выращиванием семян быков абердино-ангусской породы. Как добавила З.Акматова, продажа мясной продукции производиться на предприятии по цене 250 сомов за один килограмм. Также на сегодняшний день стоит цель увеличить удои козьего молока.

Отвечая на вопросы Ч.Турсунбекова, было информировано, что предприятие, обеспечивающее 56 человек рабочими местами, ежегодно выплачивает налоги в размере 1 млн. 125 тыс. сомов. Депутаты пожелали руководству животноводческого предприятия успехов в их дальнейшей деятельности.

Напомним, в рабочей поездке в Чуйскую область принимают участие Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков, депутаты парламента Бакирдин Субанбеков, Кожобек Рыспаев, Эльвира Сурабалдиева, Бактыбек Райымкулов, заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, Полномочный представитель Правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов и представители СМИ.