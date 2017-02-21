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Поставки нефти из РФ позволят загрузить имеющиеся в КР мощности по переработке нефти

Источник:
http://kabar.kg/news/postavki-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411303-ru.html

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21 февраля 2017, 15:25       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Поставки российской сырой нефти на беспошлинной основе позволят загрузить имеющиеся в республике производственные мощности по переработке нефти и создадут новые рабочие места, - отметил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов на международной конференции "Россия – Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, О.Панкратов напомнил, что 20 марта 2017 года исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между КР и РФ.
"За эти годы заключено более 200 межгосударственных договоров и соглашений, регламентирующих кыргызско-российские отношения. Учитывая это, мы выступаем за сохранение и поступательное развитие наших двусторонних связей, особенно в области экономического сотрудничества. Российская Федерация является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Кыргызстана. Так, в 2016 году товарооборот между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией составил 1 млрд 50 млн долларов США, тогда как общий внешнеторговый оборот нашей страны составил 5 млрд 467 млн. долларов США. Основными статьями экспорта стали одежда и сельскохозяйственная продукция. Импорт в основном представлен такими товарами, как горючее-смазочные материалы, лес, черная и цветная металлургия, продукция химической промышленности", - отметил О.Панкратов.
Говоря о необходимости экономического сближения двух государств, Олег Панкратов констатировал важность сотрудничества, как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.
"Кыргызская Республика является участником таких международных объединений, как СНГ, ОДКБ, ШОС. В 2017 году исполняется 2 года с момента присоединения Кыргызстана к Договору о создании Евразийского экономического союза, членом которого является в том числе Российская Федерация. Наша страна выступает за активное и поступательное развитие интеграционных процессов в рамках указанных международных организаций. Синергетический эффект от участия в таких объединениях создает объективные предпосылки для экономического роста каждой из стран-участниц", – отметил он.
О.Панкратов резюмировал, что Кыргызстан и Россию связывают общее историческое прошлое, единое культурное пространство и отсутствие языкового барьера, а проводимая конференция должна стать дискуссионной площадкой для выработки новых идей и предложений, направленных на усиление интеграционных процессов между двумя государствами.

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