В Кыргызстане Гарантийный фонд выдал гарантий на сумму 11 млн сомов

21 февраля 2017, 15:30 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. В Кыргызстане Гарантийный фонд, созданный в ноябре 2016 года, на сегодня выдал 16 гарантий на сумму 11 млн сомов. Об этом сообщил заместитель министра экономики КР Данияр Иманалиев на пресс-конференции "Повышение финансовых возможностей бизнеса через ОАО "Гарантийный фонд" и государственно-частное партнерство".

"В рамках антикризисных мер Правительства Кыргызской Республики в целях обеспечения доступа к финансам малому и среднему бизнесу и их развития, в 2016 году было предусмотрено создание Гарантийного фонда. Благодаря поддержке Правительства страны данный Фонд создан в рекордно короткие сроки и начал полноценно функционировать. На сегодня капитал Фонда составляет 282 млн сомов и на данный момент уже выдано 16 гарантий на сумму 11 млн сомов", - проинформировал заместитель министра экономики, сообщает пресс-служба правительства.

Председатель правления ОАО "Гарантийный фонд" Малик-Айдар Абакиров сообщил, что Фонд начал работу с 1 ноября 2016 года и предоставлял гарантию под 1.5% от суммы, а с 1 марта 2017 года начнет выдавать под 2.5%.

Приоритетными направлениями Гарантийного фонда в предоставлении гарантий являются: производство и переработка продукции сельского хозяйства (растениеводство, фруктово-ягодный и плодовоовощной кластеры, мясомолочная отрасль, рыбное хозяйство), промышленность (швейная и текстильная отрасль, производство строительных материалов), в сфере услуг – это развитие туризма, экспорт, медицинских услуг, транспортно-логистические услуги, экспортоориентированные и импортозамещающие предприятия, а также внимание будет уделяться женскому предпринимательству.

Д.Иманалиев отметил, что в условиях усиления глобальной конкуренции предпринимательство приобретает особое значение. В этой связи Правительством страны в последние годы проводятся различные реформы, внедряются новые механизмы поддержки и развития отечественного бизнеса, одним из которых является инициатива создания ОАО "Гарантийный фонд".