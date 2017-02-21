Авиакомпания "Флай-Нас" выиграла конкурс на перевозку паломников Кыргызстана в Мекку

21 февраля 2017, 15:23 Комментарии

Конкурс на перевозку паломников в Мекку выиграла авиакомпания Саудовской Аравии "Флай-Нас", сообщает 21 февраля пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

ДУМК объявлял конкурс между авиакомпаниями Кыргызстана и Саудовской Аравии.

"Для участия в конкурсе своевременно подала документы только одна компания - авиакомпания Саудовской Аравии "Флай-Нас"", - сказали в пресс-службе.

По решению межведомственной комиссии эта компания отвечает всем требованием ДУМК.

В этом году стоимость перелета составит $1550.