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В Бишкеке сносят незаконно построенные точку фастфуда и кафе "Лазиза" (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411298-ru.html

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"Бишкекасфальтсервис" устанавливает ограждения и ремонтирует ирригацию на проспекте Манаса (фото)

21 февраля 2017, 15:31       Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека производят снос незаконной точки фастфуда и кафе "Лазиза", расположенных по проспекту Чуй №6, на пересечении с улицей Шабдан баатыра.
Как сообщили 21 февраля в мэрии, в начале января постановлением мэрии был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека. В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде Кыргызстана, региональное управление по Бишкеку Госэкотехинспекции, а также прокуратура Бишкека.
"В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленных и построенных без учета технологических требований и разрешительных документов", - говорится в сообщении.

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