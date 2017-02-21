В Бишкеке сносят незаконно построенные точку фастфуда и кафе "Лазиза" (фото)

21 февраля 2017, 15:31 Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека производят снос незаконной точки фастфуда и кафе "Лазиза", расположенных по проспекту Чуй №6, на пересечении с улицей Шабдан баатыра.

Как сообщили 21 февраля в мэрии, в начале января постановлением мэрии был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека. В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде Кыргызстана, региональное управление по Бишкеку Госэкотехинспекции, а также прокуратура Бишкека.

"В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленных и построенных без учета технологических требований и разрешительных документов", - говорится в сообщении.