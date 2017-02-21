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В Бишкеке сносят незаконную точку фастфуда и кафе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411297-ru.html

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21 февраля 2017, 15:10       Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека (бывший ДИЖС) производят снос незаконной точки фастфуда и кафе "Лазиза" на проспекте Чуй №6 и улице Шабда Баатыра, сообщает пресс-служба муниципалитета.
В начале января постановлением мэрии за №1 был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека. Как плановое мероприятие работы оперативного штаба первым состоялся снос незаконно строящегося пятиэтажного здания на улице Токтогула и пересечения Манаса. В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление по г.Бишкек госинспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР, а также прокуратура Бишкека", – говорится в сообщении.
В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленных и построенных без учета технологических требований и разрешительных документов.
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