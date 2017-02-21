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Стоп стройке! Мэрия в суде добивается возврата сквера

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355772_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411296-ru.html

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21 февраля 2017, 14:52       Комментарии

Межрайонный суд перенес на 14 марта рассмотрение дела по возврату в муниципальную собственность сквера на пересечении ул. Сухомлинова-Орджоникидзе. Такое определение судья Анара Эгембердиева сегодня, 21 февраля, вынесла в связи с ходатайством представителя гражданина Сарыбаева С.Э о предоставлении дополнительной информации.
Согласно постановлению № 3 от 6 января 1999 года "о выделении земельного участка на строительство индивидуальных жилых домов по ул. Сухомлинова-Орджоникидзе" Абдирейиму Кулбаеву, который на тот момент был вице-мэром города, был выделен в частную собственность данный земельный участок. В 2011 году его купил гражданин Сарыбаев С.Э., который в последующем и запланировал строительство на месте сквера.
В настоящее время мэрия столицы намерена отменить постановление 18-летней давности.
В свою очередь Бишкекглавархитектура ранее выданные собственнику земельного участка архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия отозвала и направила соответствующее уведомление.
Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек было выдано предписание о приостановлении строительных работ собственнику земельного участка гражданину Сарыбаеву С.Э.
По данным МП "Зеленстрой", на территории расположен сквер, на котором произрастают 84 лиственных дерева, 10 хвойных деревьев и кустарники.
Собственнику земельного участка было поручено освободить земельный участок от строительных материалов и запрещено возводить забор, а также вырубать деревья.

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