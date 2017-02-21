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От Джоан Роулинг потребовали разместить беженцев в своем особняке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355774_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411295-ru.html

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21 февраля 2017, 14:56       Комментарии

На сайте change.org появилась петиция с требованием к Джоан Роулинг разместить в своем особняке 18 беженцев-мусульман. Обращение подписали более 35 тысяч человек, передает Лента.ру.
Как утверждает автор петиции Маркус Орелиус, Роулинг часто выражает солидарность с беженцами с Ближнего Востока. Она также выступает за политику открытых границ и призывает Европу предоставить убежище для беженцев.
"В особняке Джоан Роулинг в Британии есть 18 свободных комнат, в которых легко можно разместить 18 беженцев, не говоря уже об огромном участке, где можно построить временные убежища", - говорится в обращении.
"А чтобы эта группа беженцев была типичной для Европы, мы требуем, чтобы группа состояла из четырех женщин и 14 мужчин, так как больше 75 процентов из миллионов беженцев - мужчины", - добавляют авторы.
Согласно петиции, активные сторонники глобализации должны испытать на себе все то, что несут в себе данные процессы. Также добавляется, что представители элиты, требующие от своих государств предоставлять приют для беженцев, - лицемеры.
До достижения цели в 50 тысяч подписей петиции необходимо набрать еще 13 тысяч голосов.
Роулинг неоднократно критиковала Дональда Трампа, а во время выборов в США поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В ноябре 2016 года она заявила, что в основу ее романа "Фантастические звери и места их обитания" лег рост популизма в политике.
Писательница наиболее известна по серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере. Первая часть вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Все книги, кроме восьмой, экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

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