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Жээнбеков: Проект "Смарт Коом" искоренит коррупцию в госсекторе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355775_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411294-ru.html

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21 февраля 2017, 15:05       Комментарии

"Правительство придает приоритетное значение развитию информационно-коммуникационных технологий в стране. Исходя из этой цели, мы в 2016 году создали новый орган – Государственный комитет по информационным технологиям и связи", - отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 февраля, на открытии VI Кыргызстанского форума информационных технологий (КИТ-форум).
Глава кабмина подчеркнул, что вопросы выработки единых подходов к кибербезопасности, электронному управлению, развитию IT-индустрии, IT-образования и электронной коммерции являются актуальными не только для бизнес-сферы, но и для государственных структур.
Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день запускается новый общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства – "Смарт Коом".
"В данном проекте цифровые технологии способствуют развитию, давая больше возможностей для интеграции, эффективности и инноваций. Этот амбициозный проект цифровой трансформации государства охватит исполнительную, законодательную и судебную ветви власти, включая всю систему правосудия", - отметил Жээнбеков.
Глава правительства выразил мнение, что проект "Смарт Коом" станет эффективным инструментом для искоренения коррупции в государственном секторе путем минимизации влияния человеческого фактора через автоматизацию административных процессов и процедур предоставления цифровых государственных услуг.
"Сегодняшний форум собрал на одной площадке экспертов, энтузиастов и новаторов IT-отрасли, всех тех, кто в настоящее время создает будущее и определяет направления развития технологий в стране. Со стороны правительства и всех государственных структур будет оказываться всевозможная поддержка для снятия барьеров для развития IT-отрасли", - подчеркнул премьер.
На форуме Жээнбеков вручил премии за достижения в области IT и осмотрел выставку современных информационных технологий.
Работа VI Кыргызстанского форума информационных технологий продлится до 23 февраля 2017 года.

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