Панкратов: Кыргызстан будет получать беспошлинную нефть из России

21 февраля 2017, 14:42 Комментарии

По его словам, ранее Кыргызстан и Россия подписали соглашение о беспошлинной поставке нефтепродуктов, теперь дело идет и к вывозу сырой нефти.

"На заседании кыргызско-российской межправкомиссии в Москве обсуждали топливно-энергетический комплекс. Соответствующий документ будет подписан, что позволит получать из России не только готовые нефтепродукты, но и сырую нефть. Это позволит нашим заводам обеспечивать страну бензином, а также увеличит ВВП и налогооблагаемую базу", - рассказал Панкратов.

Однако сроки подписания документа он не уточнил. Далее вице-премьер рассказал о товарообороте, который составляет примерно 20 процентов (более 1 миллиарда долларов в прошлом году) от всего внешнеторгового оборота Кыргызстана, но без учета золота доля вырастает до 40 процентов.

Напомним, Кыргызстан завозит более 90 процентов ГСМ, при этом в стране имеется пять нефтеперабатывающих заводов.