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Панкратов: Кыргызстан будет получать беспошлинную нефть из России

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411293-ru.html

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21 февраля 2017, 14:42       Комментарии

По его словам, ранее Кыргызстан и Россия подписали соглашение о беспошлинной поставке нефтепродуктов, теперь дело идет и к вывозу сырой нефти.
"На заседании кыргызско-российской межправкомиссии в Москве обсуждали топливно-энергетический комплекс. Соответствующий документ будет подписан, что позволит получать из России не только готовые нефтепродукты, но и сырую нефть. Это позволит нашим заводам обеспечивать страну бензином, а также увеличит ВВП и налогооблагаемую базу", - рассказал Панкратов.
Однако сроки подписания документа он не уточнил. Далее вице-премьер рассказал о товарообороте, который составляет примерно 20 процентов (более 1 миллиарда долларов в прошлом году) от всего внешнеторгового оборота Кыргызстана, но без учета золота доля вырастает до 40 процентов.
Напомним, Кыргызстан завозит более 90 процентов ГСМ, при этом в стране имеется пять нефтеперабатывающих заводов.

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