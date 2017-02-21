Женщина родила дома в Бишкеке до приезда "скорой"

21 февраля 2017, 15:04 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В Бишкеке во вторник примерно в 07.15 утра женщина родила в домашних условиях до приезда врачей. Об этом сообщили на Станции скорой медицинской помощи "103".

"Мы приехали по вызову в один из домов на улице Осмонкула примерно через 15 минут после того, как ребенок появился на свет. Нам осталось только перерезать пуповину. Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо. Их увезли в роддом", - отметили в "скорой".

Сообщается, что это вторые роды женщины. Сама роженица не ожидала, что все произойдет так стремительно, поэтому не торопилась вызывать медиков, пояснили в "103".

Врач акушер-гинеколог выездной бригады "скорой" Фарида Рамазанова согласилась дать несколько важных советов тем, кто оказался в подобной ситуации.

Во-первых, по ее словам, нужно набрать скорую медицинскую помощь. А затем начать помогать роженице.

"Нельзя тянуть рождающегося ребенка за ножки или голову. Нужно только придерживать ребеночка, а природа сделает все сама", - сказала Рамазанова.

Также она отмечает, что ребенку можно прочистить ротовую полость от слизистой.

"Это делается так: наматывается на палец чистый бинт или салфетка. И пальцем осторожно проводим внутри ротовой полости. Глубоко до гланд палец совать не нужно", - сообщила врач-акушер.

Она добавила, что перерезать пуповину лучше в присутствии медиков.

"Но многие перерезают пуповину самостоятельно. Для таких мой совет: ножницы или ножик должны быть обработаны спиртом, затем делается жгут на пуповине в 10 сантиметрах от животика ребенка и следующий жгут дальше через 2-3 сантиметра. В этом промежутке и нужно перерезать пуповину", - отметила Фарида Рамазанова.

После того, как ребенок родился, его следует обтереть сухим полотенцем и уложить на грудь матери, накрыв его сухой пеленкой или пледом.

Врач подчеркивает, что роженицы должны обязательно стоять на учете: доктору необходимо знать, какого рода помощь он должен оказать роженице.

"Часто бывает, что женщины приезжают с села и живут в городе. Им необходимо взять у домкома справку о временном проживании и с ней прийти в роддом, где женщину обязаны поставить на учет", - говорит акушер.

В роддоме будущим мамам должна объяснить, что такое схватки, как вести себя, если отошли воды и многое другое.

В последние месяцы, по информации акушера, в Бишкеке стало меньше случаев рождения детей в домашних условиях.