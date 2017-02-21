РКФР начнет финансирование развития бизнеса

21 февраля 2017, 14:34 Комментарии

Заместитель министра экономики Данияр Иманалиев в ходе пресс-конференции о деятельности ОАО "Гарантийный фонд" сообщил, что Российско-Кыргызский фонд развития одобрил 665 проектов, на общую сумму в $202,1 млн.

Из них 24 крупных проекта, которые финансируются напрямую, остальные проекты на сумму 2,9 млрд сомов финансируются через 9 коммерческих банков.

"Кроме этого РКФР рассматривает возможность запуска линии для финансирования оборотных средств, но именно по проектам, которые финансирует непосредственно фонд", − отметил замминистра.