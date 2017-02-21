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В госзакупках в Кыргызстане участвуют более тысячи иностранных поставщиковВ госзакупках в Кыргызстане участвуют более тысячи иностранных поставщиковТорага ЖК проверил работу крупных предприятий Чуйской областиТорага ЖК проверил работу крупных предприятий Чуйской области

РКФР начнет финансирование развития бизнеса

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/rkfr-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411290-ru.html

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21 февраля 2017, 14:34       Комментарии

Заместитель министра экономики Данияр Иманалиев в ходе пресс-конференции о деятельности ОАО "Гарантийный фонд" сообщил, что Российско-Кыргызский фонд развития одобрил 665 проектов, на общую сумму в $202,1 млн.
Из них 24 крупных проекта, которые финансируются напрямую, остальные проекты на сумму 2,9 млрд сомов финансируются через 9 коммерческих банков.
"Кроме этого РКФР рассматривает возможность запуска линии для финансирования оборотных средств, но именно по проектам, которые финансирует непосредственно фонд", − отметил замминистра.

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