В госзакупках в Кыргызстане участвуют более тысячи иностранных поставщиков

21 февраля 2017, 14:38 Комментарии

На веб-портале госзакупок всего зарегистрировано 13 тыс. 552 поставщика, в том числе 1 тыс. 196 иностранных компаний. Об этом сообщает Департамент государственных закупок при Минфине Кыргызстана.

С момента внедрения портала, за 2 года, общее количество зарегистрированных закупающих организаций составило 3 тыс. 95.

"Количество зарегистрированных поставщиков за 2016 год составляет 6 тыс. 275 поставщиков, из которых активными остаются – 5 тыс. 497. Наблюдается регистрация иностранных поставщиков из разных стран – 737 организаций в 2016 году, что составляет 11,7% от общей численности зарегистрированных поставщиков. Лидируют по регистрации на портале поставщики из России, за указанный период регистрацию произвели 365 поставщиков", – проинформировали в департаменте.

Добавим, в 2016 году в базу недобросовестных поставщиков были включены 26 поставщиков, которые попали в черный список на основании рассмотренных жалоб и обращений.