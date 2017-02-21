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В госзакупках в Кыргызстане участвуют более тысячи иностранных поставщиков

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-gosz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411289-ru.html

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21 февраля 2017, 14:38       Комментарии

На веб-портале госзакупок всего зарегистрировано 13 тыс. 552 поставщика, в том числе 1 тыс. 196 иностранных компаний. Об этом сообщает Департамент государственных закупок при Минфине Кыргызстана.
С момента внедрения портала, за 2 года, общее количество зарегистрированных закупающих организаций составило 3 тыс. 95.
"Количество зарегистрированных поставщиков за 2016 год составляет 6 тыс. 275 поставщиков, из которых активными остаются – 5 тыс. 497. Наблюдается регистрация иностранных поставщиков из разных стран – 737 организаций в 2016 году, что составляет 11,7% от общей численности зарегистрированных поставщиков. Лидируют по регистрации на портале поставщики из России, за указанный период регистрацию произвели 365 поставщиков", – проинформировали в департаменте.
Добавим, в 2016 году в базу недобросовестных поставщиков были включены 26 поставщиков, которые попали в черный список на основании рассмотренных жалоб и обращений.

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