Российское сырье загрузит производственные мощности по переработке нефти в Кыргызстане

21 февраля 2017, 14:51 Комментарии

Поставки российской сырой нефти на беспошлинной основе позволят загрузить имеющиеся в республике производственные мощности по переработке нефти и создадут новые рабочие места. Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов на международной конференции "Россия – Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".

Он напомнил, что 20 марта исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между КР и РФ.

"За эти годы заключено более 200 межгосударственных договоров и соглашений, регламентирующих кыргызско-российские отношения. Учитывая это, мы выступаем за сохранение и поступательное развитие наших двусторонних связей, особенно в области экономического сотрудничества. РФ является крупнейшим торгово-экономическим партнером Кыргызстана. Так, в 2016 году товарооборот между странами составил $1,050 млн, тогда как общий внешнеторговый оборот нашей страны составил $5,467 млн. Основными статьями экспорта стали одежда и сельскохозяйственная продукция. Импорт в основном представлен такими товарами, как горючее-смазочные материалы, лес, черная и цветная металлургия, продукция химической промышленности", – отметил Панкратов.