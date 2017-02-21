Жээнбеков: "Смарт Коом" будет эффективно бороться с коррупцией

21 февраля 2017, 14:43 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков во время открытия VI кыргызского форума информационных технологий (КИТ-форум) сообщил, что на сегодня запускается общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства – "Смарт Коом".

"Правительство Кыргызстана придает приоритетное значение развитию информационно-коммуникационных технологий в стране. Исходя из этой цели, мы в 2016 году создали новый орган – Государственный комитет по информационным технологиям и связи", – сказал он.

По его словам, вопросы выработки единых подходов к кибербезопасности, электронному управлению, развитию IT-индустрии, IT-образования и электронной коммерции являются актуальными не только для бизнес-сферы, но и для государственных структур.

"В данном проекте "Смарт Коом" цифровые технологии способствуют развитию, давая больше возможностей для интеграции, эффективности и инноваций. Этот амбициозный проект цифровой трансформации государства охватит исполнительную, законодательную и судебную ветви власти, включая всю систему правосудия", – отметил Жээнбеков.

Глава правительства выразил мнение, что проект "Смарт Коом" станет эффективным инструментом для искоренения коррупции в государственном секторе путем минимизации влияния человеческого фактора через автоматизацию административных процессов и процедур предоставления цифровых государственных услуг.

"Сегодняшний форум собрал на одной площадке экспертов, энтузиастов и новаторов IT-отрасли, всех тех, кто в настоящее время создает будущее и определяет направления развития технологий в стране. Со стороны правительства и всех государственных структур будет оказываться всевозможная поддержка для снятия барьеров для развития IT-отрасли", – подчеркнул премьер.