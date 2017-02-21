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Поддержка госбюджета КР со стороны РФ с 2009 по 2016 годы составила 375 млн долларов – С.МасауловПоддержка госбюджета КР со стороны РФ с 2009 по 2016 годы составила 375 млн долларов – С.Масаулов"DR": Парк высоких технологий Кыргызстана: в отсутствие нефти и газа ставка сделана на ИТ-креатив"DR": Парк высоких технологий Кыргызстана: в отсутствие нефти и газа ставка сделана на ИТ-креатив

Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 91 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/krushe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411286-ru.html

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21 февраля 2017, 14:00       Комментарии

На специальный счет МЧС поступило 91 млн 583 тыс. 725 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
Спецсчет все еще открыт, физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
Город Ош, улица Моминова 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по Ошу.
Напомним, 16 января грузовой самолет Боинг-747, совершавший рейс Гонконг – Бишкек – Стамбул, упал в 7:31 на дачный поселок Дачи СУ. В результате катастрофы погибли 34 гражданина Кыргызстана и четверо членов экипажа, пострадало более 40 домов. Все новости по теме последствий авиакатастрофы в хронике K-News.

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