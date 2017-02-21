Гарантийный фонд: Порядка 150 тыс. предпринимателей не могут получит кредиты из-за нехватки залога

21 февраля 2017, 14:05 Комментарии

Председатель правления недавно созданного Гарантийного фонда Малик Абакиров в ходе пресс-конференции сообщил, что на сегодня порядка 150 тыс. предпринимателей малого и среднего бизнеса не могут получить кредиты в виду недостаточности залогового обеспечения.

"Как показывают исследования, сегодня на рынке порядка 40-50% потребности в гарантиях. Если считать, что в Кыргызстане порядке 300-350 тыс. предпринимателей, то в среднем 100-150 тыс. из них не могут получить кредит. И именно на этот сектор мы работаем", − сказал он.

Как отметил Абакиров, фонд также оказывает консультации предпринимателям.

"Мы с ними работаем, советуем. А также помогаем получить кредиты в банках на более выгодных условиях, если это возможно", − отметил он.

Напомним, Гарантийный фонд был создан 1 января 2017 года. Основной капитал фонда на сегодня составляет 282 млн сомов, $1 млн был выделен из республиканского бюджета, порядка $3 млн − грантовая помощь со стороны Азиатского Банка Развития.