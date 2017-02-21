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Минэкономики планирует начать финансирование стартапов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mineko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411284-ru.html

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21 февраля 2017, 14:07       Комментарии

Заместитель министра экономики Данияр Иманалиев в ходе пресс-конференции по деятельности ОАО "Гарантий фонд" сообщил о планах правительства, в частности Министерства экономики на 2017 год.
"Позвольте рассказать о планах Минэкономики по развитию и поддержке предпринимательства в 2017 году. Планируется совместно с ассоциациями предпринимателей подготовить дорожную карту на 2 года. Предполагается консолидация инфраструктуры поддержки бизнеса в единый институт, в рамках которого планируется финансирование стартап проектов, также планируется разработка новых финансовых инструментов", − сказал он.
По его словам, также планируется обучение и консультация предпринимателей.
"В планах есть и внесение изменений в программу финансирования сельского хозяйства. В частности, планируется ввести льготное финансирование на закупку определенных видов растений и животных", − сказал он.
Как отметил чиновник, в условиях глобальной конкуренции и в рамках интеграционных процессов правительство продолжает работать по созданию благоприятных условия для бизнеса и его поддержки.

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