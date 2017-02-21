Торага ЖК проверил работу крупных предприятий Чуйской области

21 февраля 2017, 14:14 Комментарии

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 21 февраля в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельность завода "Каинды-Кант" и предприятия "Арстанбек" по производству животноводческой продукции в Панфиловском районе, сообщает пресс-служба парламента.

Турсунбеков встретился с фермерами Панфиловского района, занимающимися выращиванием сахарной свеклы, в ходе которой местные жители озвучили проблему высокой цены на семена свеклы. По их информации, в Казахстане такой же сорт семян можно приобрести в два раза дешевле. ОАО "Каинды-Кант", в свою очередь, продает одну коробку семян от 4,5 тыс. до 8 тыс. сомов в зависимости от качества и сорта продукции.

"Далее группа депутатов во главе с торага ознакомилась с деятельностью ОАО "Арстанбек" в Панфиловском районе. Председатель совета директоров Зарылкан Акматова сообщила, что предприятие занимается производством животноводческой продукции и выращиванием семян быков абердино-ангусской породы. Как добавила Акматова, продажа мясной продукции производиться на предприятии по цене 250 сомов за один килограмм. Также на сегодняшний день стоит цель увеличить удои козьего молока", – говорится в сообщении.