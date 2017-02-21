На проспекте Манаса устанавливают металлические ограждения

21 февраля 2017, 14:05 Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, а также ремонтирует ирригационную сеть по всей протяженности проспекта по обе стороны.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, сейчас силами предприятия производится установка около 90 железобетонных ограждений (парапетов) под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Также в целях подготовки к предстоящему поливному сезону предприятие устанавливает ирригационные лотки от улицы Жибек Жолу до госрезиденции.

Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан повысить бдительность, быть внимательными, беречь свою жизнь и жизнь окружающих людей и отнестись с пониманием к проводимым ремонтным работам.