"DR": Парк высоких технологий Кыргызстана: в отсутствие нефти и газа ставка сделана на ИТ-креатив

21 февраля 2017, 13:58 Комментарии

Digital Report. ИТ-сектор в Кыргызстане за последние пару лет стремительно развивается. Свидетельством тому – увеличение количества ИТ-компаний, технологических стартапов, а также интерес молодежи к программированию. Оно и понятно, ведь Кыргызстан среди своих соседей практически не имеет других возможностей для развития экономики, кроме ИТ-сектора. Отсутствие нефти, газа и других ресурсов лишь поспособствовало тому, что максимальное внимание стали уделять человеческому ресурсу. Примером же стало создание Парка высоких технологий (ПВТ), который за 3 года работы увеличил оборот с $1 млн до почти $3,5 млн в год. Для маленького Кыргызстана, где среднемесячная зарплата едва дотягивает до $200, это существенные цифры. Однако это только начало большого пути, Парк намерен стать интеллектуальным хабом в Центрально-Азиатском регионе. О работе парка, его успехах за прошедший 2016 год и дальнейших планах корреспондент Digital.Report поговорила с председателем Парка высоких технологий Кыргызстана Азисом Абакировым.

Digital.Report: Почему появилась необходимость запустить проект Парка высоких технологий в Кыргызстане?

Азис Абакиров: С 2007 года мы и ряд ИТ-компаний объединились в Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ). Мы сформулировали миссию, которая заключалась в том, чтобы позволить ИТ-компаниям выйти из тени. К тому времени у нас появились организации, которые уже успешно работали по схеме аутсорсинга на заказчиков из других стран. Мы хотели предложить обществу и государству новый путь, основанный на потенциале человеческих ресурсов, на знаниях, на инновационных технологиях. В то время как раз обсуждались ключевые проблемы экономики – у Кыргызстана нет нефти и газа, которые позволили бы нам конкурировать с соседями. Поэтому мы хотели показать, что несмотря на то, что у нас всех этих ресурсов нет, у нас есть самый главный, человеческий ресурс. Мы называем его человеческий капитал. Тогда уже мы наглядно видели, как у нас работают ИТ-компании, которые сотрудничают с Японией, США, странами Европы. Мы поняли, что у нашей страны есть большой потенциал.

Когда и как был основан Парк высоких технологий в Кыргызстане?

В 2008 году мы начали продвигать идею создания Парка высоких технологий совместно с Министерством транспорта и коммуникаций. Кроме того, нам очень сильно помог Совет по развитию бизнеса и инвестиций. Лет 5 мы занимались продвижением этого проекта. В 2011 году законопроект о создании ПВТ был одобрен парламентом и поддержан тогдашним президентом Розой Отунбаевой, которая подписала закон. Затем около двух лет мы занимались организационными вопросами, и в конце 2013 года нам удалось полностью запустить Парк высоких технологий, куда сразу же пришли 3 отечественные ИТ-компании. Большая победа, что компании поверили в нас. Кстати, все они сейчас являются одними из самых успешных компаний на нашем ИКТ-рынке.

Оборот Парка высоких технологий за 2016 год составил $3 млн 492 тыс.

Три года с начала основания ПВТ позади, каких успехов удалось добиться?

В конце 2013 года, когда мы запустились, в ПВТ вошли сразу 3 компании. По итогам 2014 года в Парк высоких технологий входило уже 8 компаний и 60 человек, в 2015 году в ряды ПВТ вошло 13 компаний и 111 человек. По итогам 2016 года у нас 27 компаний-резидентов и 251 человек. Что касается финансового оборота, то в 2014 году он составлял 80 млн сомов (около $1,16 млн), в 2015 – 130 млн сомов ($ 1,884 млн) и в прошлом году – 241 млн сомов ($3,492 млн). Получается, каждый программист у нас обеспечивает доход почти в 1 млн сомов.

2016 год – каким он стал для ПВТ?

В 2014 и 2015 годах наблюдалась большая доля экспорта услуг в соседние страны. 2016 примечателен тем, что в рядах участников Парка появились очень интересные компании, которые работают на американский, японский и европейский рынки. Доля экспорта в дальнее зарубежье увеличивается с каждым днем. Сейчас первое место по доле экспорта занимает Казахстан, на втором месте – США и на третьем – Япония. Также в списке появились такие страны как Великобритания, Китай, Гонконг, Гаити, Россия и другие.

70% всех работ и $2,4 млн дохода обеспечивают заказы на разработку ПО.

Сколько компаний сегодня работают на уровне безубыточности?

Были компании, которые приходили, а через некоторое время выходили из ПВТ. Но это совсем маленький процент, их было всего несколько. Но в основном компании, которые хотят войти в ПВТ, они, как правило, уже состоявшиеся. Некоторые из парков высоких технологий других стран работают по иной системе, нежели у нас. ПВТ у них является чем-то вроде бизнес-инкубатора, который вкладывает средства в развитие компаний. Мы же работаем немного по иной системе, в наш ПВТ вступают уже готовые компании. Конечно, мы также планируем поддерживать начинающий бизнес, создавать инкубаторы, но это уже следующая наша ступень.

На каких условиях работают резиденты Парка высоких технологий?

Сотрудники компаний-резидентов платят 5% подоходного налога, 12% социальных отчислений со среднемесячной зарплаты по стране, которая на сегодняшний день составляет около $240. Затем компания платит 1% с оборота компании в администрацию ПВТ. И на этом все. Налогов с продаж нет, также как и налогов с прибыли и на добавленную стоимость. Но компания обязательно должна заниматься сферой ИТ либо смежными видами деятельности, такими как игровой софт, call-центры, услуги через интернет и другое. Также компании должны экспортировать 80% услуг.

Обязательным условием для резидентов ПВТ является экспорт 80% услуг.

Расскажите о трех самых успешных компаниях-резидентах ПВТ?

Поскольку мы не можем раскрывать обороты компаний, я бы хотел рассказать о трех самых интересных, на мой взгляд, компаниях. Есть у нас в ПВТ компания Zensoft, они работают на американский рынок. Ее организовал один молодой человек. Они предоставляют работу для многих программистов, и не только для кыргызстанцев. В их команде работают специалисты из Беларуси, Украины и Казахстана. Они ставят перед собой очень амбициозные задачи. Компания Zensoft занимается разработкой долгосрочных стартап-проектов, которые развиваются на протяжении уже многих лет и являются успешными в своем направлении.

Компания из Японии Japan Consulting занимается онлайн продажей японских товаров на русскоязычный, англоязычный, франкоязычный рынки. Наши ребята обслуживают call-центр этой компании на различных языках. Japan Consulting открыла рабочие места у нас. Я думаю, что успешный опыт этой компании привлечет и другие органиации в наш парк.

Буквально недавно к нам присоединился парень, который занимается обработкой контента для Youtube. Он присоединился к нам как индивидуальный предприниматель. Он занимается созданием и продажей контента. Я считаю, что это подающий надежды бизнес. Я думаю, еще много ребят наших в дальнейшем смогут двигаться в этом направлении.

Как вы оцениваете динамику развития ПВТ?

Мы растем экспоненциально, и это нас радует. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы ставим перед собой задачу обеспечить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году, поэтому чтобы достичь этого результата, нужно ускориться. Нас не должен усыплять наш успех. Мы сейчас занимаемся развитием и других проектов, таких как ИТ-академия, который мы запустили осенью прошлого года. Теперь планируем запустить проекты и в регионах страны, поскольку важно также вовлечь ребят из регионов в ИТ-сферу. Они могут находиться где угодно и работать, достаточно лишь иметь доступ к интернету. Кстати над этим вопросом мы тоже работаем, сотрудничаем с Ассоциацией операторов связи для того, чтобы интернет появился в каждом доме страны.

Мы ставим перед собой задачу обеспечить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году.

Какой законодательной поддержки, применяемой для ПВТ в других странах, вам не хватает?

Когда мы разрабатывали закон о создании ПВТ, мы не просили каких-либо преференций, мы просили только справедливых взаимоотношений. Тот закон, который действует сейчас, он нас полностью устраивает, несмотря на то что государство нам никак не помогает. Но наша история только началась, и некоторые международные эксперты уже на этом этапе говорят о том, что условия нашего парка – одни из самых лучших не только в регионе, но и в мире. У нас есть большие амбиции стать мостом между Западом и Востоком, чтобы наш Парк высоких технологий стал интеллектуальных хабом и магнитом для талантов со всего мира. Многим иностранцам комфортно жить в Бишкеке, и ПВТ мог бы дать возможность им жить здесь и работать.

Каких результатов планируете достичь в наступившем году?

Сейчас мы работаем над формированием наблюдательного совета Парка высоких технологий, куда войдут 3 представителя парламента, 3 представителя правительства и 3 представителя от Ассоциации разработчиков программного обеспечения, которые будут назначать главу ПВТ. Также мы ставим перед собой большую задачу – увеличить оборот ПВТ вдвое. Мы ставим перед собой очень амбициозные задачи, но все предпосылки для этого есть. У нас талантливый народ. Да, у нас нет нефти, газа или других ресурсов. Но мы может заработать на креативе, творчестве и программировании намного больше. Мы ставим перед собой задачу вырастить ИТ-нацию, чтобы жить в Кыргызстане и работать на весь мир!