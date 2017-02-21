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Поддержка госбюджета КР со стороны РФ с 2009 по 2016 годы составила 375 млн долларов – С.Масаулов

Источник:
http://kabar.kg/news/podderzhk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411280-ru.html

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21 февраля 2017, 14:01       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Поддержка государственного бюджета Кыргызстана со стороны России с 2009 по 2016 годы составила 375 млн долларов. Об этом на международной конференции "Россия-Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)" сообщил президент Центра перспективных исследований Сергей Масаулов.
По его словам, в общей сложности Россия списала Кыргызстану госдолг на сумму 488,9 млн долларов.
"Помимо этого создан Российско-Кыргызский фонд развития с капиталом в 500 млн сомов. Также хорошую поддержку оказывают переводы трудовых мигрантов, находящихся в России. Суммарные выпадающие доходы Федерального бюджета России за 2010-2014 гг. в результате поставок в Кыргызстан нефтепродуктов на беспошлинной основе составили более 1,8 млрд долларов: в 2010 г. – 3,6 млн, в 2011 г. - 335 млн, в 2012 г. - 494 млн, в 2013 г. - около 521 млн, в 2014 г. – около 450 млн долларов", - рассказал он.
Кроме того, С.Масаулов отметил, что уровень накопленных российских инвестиций в экономику центрально-азиатских стран достиг порядка 17,4 млрд долларов.
"Из них в Кыргызстан более 62,29 млн долларов (без учёта инвестиций в денонсированные проекты). За период 2008 по 2015 гг. объём помощи в сфере здравоохранения составил более 7 млн долларов", - добавил Сергей Масаулов.
Помимо этого, президент Центра перспективных исследований сообщил, что помощи со стороны России были оказаны военную и гуманитарную сферы.

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