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В Бишкеке на проспекте "Манаса" устанавливают ограждения и ремонтируют ирригацию

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/na-prospe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411279-ru.html

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21 февраля 2017, 14:12       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, а также ремонтирует ирригационную сеть по всей протяженности проспекта по обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкеа.
Сейчас силами предприятия производится установка около 90 железобетонных ограждений (парапетов) под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Также в целях подготовки к предстоящему поливному сезону предприятие устанавливает ирригационные лотки от улицы Жибек Жолу до госрезиденции.
Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан и водителей повысить бдительность, быть внимательными, беречь свою жизнь и жизнь окружающих людей и отнестись с пониманием к проводимым ремонтным работам.

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