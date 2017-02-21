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Кыргызстанцы больше всего критикуют госзакупки, – Даникеев

Источник:
http://knews.kg/2017/02/danike...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411277-ru.html

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В Кыргызстане за прошедший год объем госзакупок АО и ГП составил 17,2 млрд сомов

21 февраля 2017, 13:07       Комментарии

Сегодня сфера госзакупок наиболее критикуемая со стороны общества. Об этом на пресс-конференции сказал директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев.
Это связано с тем, что госзакупки стали прозрачными и теперь любой рядовой гражданин может посмотреть, на что госучреждения тратят деньги налогоплательщиков.
"Это в свою очередь финансово дисциплинирует госорганы. Теперь они думают перед тем, как сделать заказ, нужно им это или нет. И приобретают только то, что действительно необходимо", – подчеркнул директор Департамента госзакупок.

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