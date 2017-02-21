Кыргызстанцы больше всего критикуют госзакупки, – Даникеев

21 февраля 2017, 13:07 Комментарии

Сегодня сфера госзакупок наиболее критикуемая со стороны общества. Об этом на пресс-конференции сказал директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев.

Это связано с тем, что госзакупки стали прозрачными и теперь любой рядовой гражданин может посмотреть, на что госучреждения тратят деньги налогоплательщиков.

"Это в свою очередь финансово дисциплинирует госорганы. Теперь они думают перед тем, как сделать заказ, нужно им это или нет. И приобретают только то, что действительно необходимо", – подчеркнул директор Департамента госзакупок.