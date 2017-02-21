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Столичная мэрия облагораживает проспект Манаса

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/stolic...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411276-ru.html

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21 февраля 2017, 13:47       Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, а также ремонтирует ирригационную сеть по всей протяженности проспекта по обе стороны, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Сейчас силами предприятия производится установка около 90 железобетонных ограждений (парапетов) под путепроводом.
"Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Также в целях подготовки к предстоящему поливному сезону предприятие устанавливает ирригационные лотки от улицы Жибек Жолу до госрезиденции", – говорится в сообщении.
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