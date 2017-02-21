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Главу Госкомсвязи обвинили в повышении тарифов на интернет

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/glavu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411275-ru.html

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21 февраля 2017, 13:49       Комментарии

Главу Госкомитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева обвинили в повышении тарифов на интернет. Об этом K-News сообщил источник в правительстве.
По данным источника, один из фигурантов уголовного дела по заключению заведомо невыгодного для Кыргызстана контракта дал показания против главы Госкомитета о том, что именно по его указанию летом прошлого года был заключен контракт о повышении стоимости интернета для Кыргызстана.
Сам Шаршембиев рассказал K-News о том, что Госкомитет не может повышать цены на интернет услуги.
"По своей природе невозможно такое, чтобы госкомитет повышал цены. Мы не вмешиваемся в финансово-хозяйственную деятельность любого предприятия, мы не регулируем тарифы. У нас совсем другая работа. Просто есть некоторые заинтересованные люди, которые хотят дискредитировать меня и госкомитет. Я не могу говорить, кто это может быть, но пусть это останется на совести людей", − рассказал он.
Напомним, Генпрокуратура установила, что 1 августа председатель правления "Кыргызтелеком" Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодный договор с компанией "G.К.S.G" о доступе к интернету на скорости 7 Гбит/с с ежемесячной абонентской платой для каждой компании в размере $210 тыс. ($30 за 1 Мбит/с).
Генпрокуратура возбудила уголовное дело на главу компании по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций". Позже дело передано Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. В начале февраля ведомство сообщало, что следствие продлили еще на месяц.
В ГСБЭП отказались комментировать данную ситуацию.

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