WhatsApp запускает аналог "Историй" из Snapchat для всех пользователей

21 февраля 2017, 13:18 Комментарии

Мессенджер WhatsApp запустил аналог самоуничтожающихся "историй" из мессенджера Snapchat – WhatsApp Status. Об этом сообщает Rusbase со ссылкой на блог компании.

"Статусы" будут доступны в новой вкладке внутри мессенджера. В качестве "статусов" пользователи смогут публиковать фото, видео и GIF-анимации, которые будут удалены через 24 часа.

Напомним, первым подобную функцию Stories запустил мессенджер Snapchat в 2013 году. Позже клоны Stories появились во "ВКонтакте", в принадлежащих Facebook сервисах – Messenger и Instagram, а позже и в приложениях самой Facebook.

WhatsApp запустил тестирование "статусов" в ноябре 2016 года, а сейчас функция постепенно станет доступна всем пользователям iOS, Android и Windows Phone-версий мессенджера. От остальных клонов Snapchat Stories "статусы" отличает end-to-end шифрование постов, отмечает издание TechCrunch.