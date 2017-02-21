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WhatsApp запускает аналог "Историй" из Snapchat для всех пользователей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355765_wh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411274-ru.html

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21 февраля 2017, 13:18       Комментарии

Мессенджер WhatsApp запустил аналог самоуничтожающихся "историй" из мессенджера Snapchat – WhatsApp Status. Об этом сообщает Rusbase со ссылкой на блог компании.
"Статусы" будут доступны в новой вкладке внутри мессенджера. В качестве "статусов" пользователи смогут публиковать фото, видео и GIF-анимации, которые будут удалены через 24 часа.
Напомним, первым подобную функцию Stories запустил мессенджер Snapchat в 2013 году. Позже клоны Stories появились во "ВКонтакте", в принадлежащих Facebook сервисах – Messenger и Instagram, а позже и в приложениях самой Facebook.
WhatsApp запустил тестирование "статусов" в ноябре 2016 года, а сейчас функция постепенно станет доступна всем пользователям iOS, Android и Windows Phone-версий мессенджера. От остальных клонов Snapchat Stories "статусы" отличает end-to-end шифрование постов, отмечает издание TechCrunch.

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