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В Бишкеке проходит 6-й кыргызстанский IT-форум 2017

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411273-ru.html

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21 февраля 2017, 13:23       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке стартовал 6-й кыргызстанский Форум информационных технологий "KIT-Форум 2017".
KIT-форум является крупнейшим мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий в Кыргызстане. Цель - создание платформы, которая объединит ведущих специалистов, руководителей крупных компаний в области IT, разработчиков программных продуктов и услуг, а также политических деятелей и просто всех желающих чтобы обсудить перспективы развития IT-отрасли в Кыргызстане и создание условий для успешного развития этого сектора.
В этом году на форуме, который проходит раз в два года, традиционно собиралось около 2 тысяч человек, все они специалисты в различных областях IT-технологий, студенты или просто гости.
В программе пять основных направлений – это информационная безопасность, электронное управление, IT-образование, вопросы развития IT-индустрии, электронная коммерция.

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