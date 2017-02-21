В Бишкеке проходит 6-й кыргызстанский IT-форум 2017

21 февраля 2017, 13:23 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке стартовал 6-й кыргызстанский Форум информационных технологий "KIT-Форум 2017".

KIT-форум является крупнейшим мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий в Кыргызстане. Цель - создание платформы, которая объединит ведущих специалистов, руководителей крупных компаний в области IT, разработчиков программных продуктов и услуг, а также политических деятелей и просто всех желающих чтобы обсудить перспективы развития IT-отрасли в Кыргызстане и создание условий для успешного развития этого сектора.

В этом году на форуме, который проходит раз в два года, традиционно собиралось около 2 тысяч человек, все они специалисты в различных областях IT-технологий, студенты или просто гости.

В программе пять основных направлений – это информационная безопасность, электронное управление, IT-образование, вопросы развития IT-индустрии, электронная коммерция.