Не менее 13 человек пострадали от взрывов на севере Пакистана, сообщили СМИ

21 февраля 2017, 13:45 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. По меньшей мере 13 человек госпитализированы в результате нескольких взрывов у здания суда в пакистанском городе Танги на севере страны, сообщает телеканал Dunya News.

Ранее издание Express Tribune со ссылкой на очевидцев сообщило, что инцидент произошел во вторник в городе Танги округа Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва.

В свою очередь издание Dawn со ссылкой на полицию сообщило, что террорист-смертник подорвался, когда по нему открыл огонь полицейский.

Источник РИА Новости