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Не менее 13 человек пострадали от взрывов на севере Пакистана, сообщили СМИ

Источник:
http://kabar.kg/news/ne-menee-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411272-ru.html

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21 февраля 2017, 13:45       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. По меньшей мере 13 человек госпитализированы в результате нескольких взрывов у здания суда в пакистанском городе Танги на севере страны, сообщает телеканал Dunya News.
Ранее издание Express Tribune со ссылкой на очевидцев сообщило, что инцидент произошел во вторник в городе Танги округа Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва.
В свою очередь издание Dawn со ссылкой на полицию сообщило, что террорист-смертник подорвался, когда по нему открыл огонь полицейский.
Источник РИА Новости

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