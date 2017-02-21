Гарантийный фонд: В случае невыплаты заемщиком кредита возмещение гарантий будет проходить в рамках гражданского законодательства

21 февраля 2017, 12:59 Комментарии

Председатель правления недавно созданного Гарантийного фонда Малик Абакиров в ходе пресс-конференции объяснил механизм выдачи гарантий предпринимателям, а также пояснил нюансы в случаях невыплаты заемщиком кредита.

Как было отмечено, в Гарантийный фонд предприниматель, у которого недостаточное залоговое обеспечение, обращается вместе с банком, где планирует взять кредит.

"Что касается действий в случае не выплаты кредита, то возмещение гарантий и кредита будет идти по стандартной схеме в рамках гражданского законодательства. Другими словами, трехсторонний договор между банком, фондом и предпринимателем будет осуществляется в рамках законодательства, каждое возмещение будет делится между комбанком и гарантийным фондом", − сказал Абакиров.

Напомним Гарантийный фонд был создан 1 января 2017 года. Основной капитал фонда на сегодня составляет 282 млн сомов, $1 млн было выделено из республиканского бюджета, порядка $3 грантовая помощь со стороны Азиатского Банка Развития.