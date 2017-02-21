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Гарантийный фонд: В случае невыплаты заемщиком кредита возмещение гарантий будет проходить в рамках гражданского законодательства

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/garant...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411269-ru.html

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21 февраля 2017, 12:59       Комментарии

Председатель правления недавно созданного Гарантийного фонда Малик Абакиров в ходе пресс-конференции объяснил механизм выдачи гарантий предпринимателям, а также пояснил нюансы в случаях невыплаты заемщиком кредита.
Как было отмечено, в Гарантийный фонд предприниматель, у которого недостаточное залоговое обеспечение, обращается вместе с банком, где планирует взять кредит.
"Что касается действий в случае не выплаты кредита, то возмещение гарантий и кредита будет идти по стандартной схеме в рамках гражданского законодательства. Другими словами, трехсторонний договор между банком, фондом и предпринимателем будет осуществляется в рамках законодательства, каждое возмещение будет делится между комбанком и гарантийным фондом", − сказал Абакиров.
Напомним Гарантийный фонд был создан 1 января 2017 года. Основной капитал фонда на сегодня составляет 282 млн сомов, $1 млн было выделено из республиканского бюджета, порядка $3 грантовая помощь со стороны Азиатского Банка Развития.

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