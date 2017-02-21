Дело Самакова. Следственный эксперимент: в дипломат не помещается $1 млн

21 февраля 2017, 12:58 Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Октябрьском райсуде Бишкека продолжилось судебное разбирательство в отношении бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, его сына Кубанычбека, экс-премьер-министра Игоря Чудинова, бывшего первого вице-премьера Искендера Айдаралиева, бывшего главы СГО, брата экс-президента КР Курманбека Бакиева - Жаныша и других лиц.

В ходе заседания адвокат обвиняемого Абая Таштанбекова Чынара Джакыпова провела следственный эксперимент, в котором указала, что невозможно уместить в дипломат $1 млн как взятку бывшему начальнику СГО и брату беглого президента Жанышу Бакиеву.

Напомним, что именно по показаниям Таштанбекова в отношении Самакова и других подсудимых возбудили уголовное дело. Он указал, что Бакиев помог Самакову с трансформацией земель, за что последний передал ему $1 млн и обещал построить ему дом. Однако позже свидетель отказался от своих показаний, сказав, что на него оказывали давление сотрудники следствия.

"Проведя эксперимент со студентами, мы попробовали поместить $1 млн именно в такой же стандартный дипломат, как на фото с Бакиевым. Как вы стали очевидцами, в этот дипломат удалось поместить всего лишь $550 тысяч. Мы также попробовали поместить эту сумму в другой дипломат, размером намного больше этого. Сюда помещается максимум $750 тысяч. Отсюда следует надуманность доводов следствия о передаче $1 млн в одном дипломате. Или теперь обвинение придумает второй дипломат с остальными $450 тысячами?" - сказала Джакыпова.

Касаясь дружеских отношений между Самаковым и Бакиевым, юрист представила на обозрение фотографию, распечатанную в большом формате, где запечатлены Бакиев и Самаков. Со слов адвоката, именно на нее ссылается государственный обвинитель.

"Если посмотреть эту же фотографию с другого ракурса, здесь мы видим, что рядом с Самаковым сидит переводчица. А если посмотреть на другую фотографию, то можно увидеть весь состав делегации, сидящий за круглым столом. Все эти фотографии доказывают, что здесь была официальная встреча. Эти фотографии никак не могут быть доказательством тесных, дружественных отношений, как указывает гособвинение", - заявила Джакыпова.