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В небе над Сингапуром была видна "огненная радуга"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355764_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411267-ru.html

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21 февраля 2017, 13:10       Комментарии

Редкий природный феномен удалось увидеть жителям Сингапура: над островом в течение 15 минут было видно необычную радугу.
Разноцветное свечение в небе появилось в понедельник во второй половине дня, пишет Би-би-си.
Скорее всего, это была так называемая "огненная радуга" - редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги.
Феномен проявляется при определённых условиях: когда солнце выше 58 градусов над горизонтом, в небе - перистые облака, а кристаллы льда в облаках располагаются горизонтально.
Лучи солнечного света проходят сквозь кристаллы льда и, преломляясь, образуют радужное, спектральное разделение цветов.
Сотрудник детского центра Фазида Мохтар рассказала Би-би-си о том, что радуга появилась на небе около 5 вечера.
"Сначала появился маленький оранжевый круг, затем он стал увеличиваться и появились все остальные цвета", - сказала она.

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