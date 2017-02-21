Главы МИД КР и делегации Европарламента обсудили вопросы сотрудничества

21 февраля 2017, 13:02 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев встретился с председателем Делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией Ивета Григуле и депутатами Европейского Парламента. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые в рамках визита Президента КР А.Атамбаева в г.Брюссель (институты ЕС) 15-17 февраля 2017 года, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между ЕС и КР, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Особое внимание было уделено межпарламентскому сотрудничеству КР-ЕС.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.