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Главы МИД КР и делегации Европарламента обсудили вопросы сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411266-ru.html

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21 февраля 2017, 13:02       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев встретился с председателем Делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией Ивета Григуле и депутатами Европейского Парламента. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые в рамках визита Президента КР А.Атамбаева в г.Брюссель (институты ЕС) 15-17 февраля 2017 года, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между ЕС и КР, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
Особое внимание было уделено межпарламентскому сотрудничеству КР-ЕС.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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