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В небе над Сингапуром была видна "огненная радуга"В небе над Сингапуром была видна "огненная радуга"

На автодороге Балыкчы-Корумду продолжаются строительные работы - Минтранс

Источник:
http://kabar.kg/news/na-avtodo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411265-ru.html

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21 февраля 2017, 13:13       Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. На автодороге Балыкчы-Чолпон-Ата –Корумду продолжаются строительные работы в виде устройства насыпи и строительство мостов и труб с 23 по 38 км и с 83 по 92 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог со ссылкой на постоянного инженера ОсОО "Кыргыз трек" Урмата Жапарова.
Как отмечается, погода на Иссык-Куле ясная и те строительные работы, которые можно проводить в зимнее время для подготовки трассы к асфальтобетонным работам осуществляются строителями автодороги.
Напомним что на пресс-конференции в информационном агентстве "Кабар" министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что к началу туристического сезона ремонт автодороги Балыкчы-Корумду будет завершен на тех участках, где в прошлом году были начаты работы и не были завершены.

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