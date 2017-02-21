На автодороге Балыкчы-Корумду продолжаются строительные работы - Минтранс

21 февраля 2017, 13:13 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Кабар/. На автодороге Балыкчы-Чолпон-Ата –Корумду продолжаются строительные работы в виде устройства насыпи и строительство мостов и труб с 23 по 38 км и с 83 по 92 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог со ссылкой на постоянного инженера ОсОО "Кыргыз трек" Урмата Жапарова.

Как отмечается, погода на Иссык-Куле ясная и те строительные работы, которые можно проводить в зимнее время для подготовки трассы к асфальтобетонным работам осуществляются строителями автодороги.

Напомним что на пресс-конференции в информационном агентстве "Кабар" министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что к началу туристического сезона ремонт автодороги Балыкчы-Корумду будет завершен на тех участках, где в прошлом году были начаты работы и не были завершены.