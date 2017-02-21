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Одним из важнейших направлений сотрудничества Кыргызстана с Россией является сохранение русского языка, - глава Минобразования

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411264-ru.html

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21 февраля 2017, 12:36       Комментарии

Одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества Кыргызстана с Россией является сохранение русского языка. Об этом 21 февраля сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиеваво время круглого стола в Бишкеке. По ее словам, вопросы гуманитарного сотрудничества важные, в частности в сфере образования Кыргызстан и Россия длительно и плодотворно сотрудничают.
"Еще в 90-е годы было единое образовательное пространство для стран СНГ, кроме того, было заключено двустороннее соглашение в области образования между Россией и Кыргызстаном", - отметила она.
"В последние десятилетия важным моментом является повышенное внимание как раз таки к сектору образования. Это связано с внутренними потребностями страны. Несомненно, важным моментом в области сотрудничества является интеграция образовательной системы, поэтому в рамках образовательного пространства каждая страна выстраивает свою собственную образовательную систему, исходя из собственных приоритетов", - добавила глава Минобразования.
Кроме того, Г.Кудайбердиева сообщила, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС сделало вопросы развития единого образовательного пространства более значимыми.
"Одним из важнейших направлений сотрудничества с Россией является сохранение русского языка в Кыргызстане. В 2015 году были разработаны новые стандарты по обучению русскому языку как родному и как официальному. Стандарт обучения русскому языку как официальному появился в Кыргызстане впервые", - отметила она.
Кроме того, Кыргызстан получил разрешение от России на адаптацию учебников по языку, данные учебники были адаптированы и предназначены для пилотных школ. "Также в последнее время в регионах Кыргызстана стабильно растет количество смешанных школ, в которых имеются русскоязычные классы, и где преподавание идет на русском языке. Актуальным также является адаптация учебников для взрослого населения страны", - добавила она.

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