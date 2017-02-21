Экипаж "Боинга" не контролировал высоту полета, и во время ухода на второй круг столкнулся с бетонным ограждением, - AirDisaster о причинах авиакатастрофы в Дачи СУ

21 февраля 2017, 12:59 Комментарии

Экипаж грузового "Боинга 747" не контролировал высоту полета, самолет пролетел взлетно-посадочную полосу и во время ухода на второй круг из-за отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами столкнулся с бетонным ограждением аэропорта и выкатился на территорию поселка Дачи СУ. Об этом говорится в описании причин авиакатастрофы на сайте агентства AirDisaster. По их данным, экипаж выполнял грузовой полет с грузом различной бытовой электроники весом 85 тыс. 618 кг. Посадка для дозаправки планировалась в аэропорту "Манас" (Бишкек). Заход на посадку на взлетно-посадочную полосу осуществлялся в сложных метеоусловиях (переохлажденный туман, горизонтальная видимость 100 м, видимость на ВПП 350-400 м, высота облачности 50 м).

В процессе захода на посадку экипажем не осуществлялся контроль высот по удалению, что привело к пролету точки входа в глиссаду на 200 м выше установленной схемой захода высоты на скорости полета 370 км/ч, в режиме захвата курсового радиомаяка и с активированным режимом захвата глиссады. Так как пролет точки входа в глиссаду был значительно выше, захвата глиссады не произошло и, как следствие, самолет перешел в режим выдерживания высоты на высоте 1040 м над уровнем моря.

Далее на удалении 1,5 км от торца ВПП произошел захват ложной глиссады с кратковременной (около 1 секунды) активацией режима захвата глиссады. Самолет в автоматическом режиме начал снижаться параллельно расчетной глиссады.

Экипаж не оценил, что произвести безопасную посадку с высоты 3400 футов (превышение аэродрома 2055 футов) и удаления 1,5 км невозможно. Нахождение указателя отклонения от глиссады на основном индикаторе полетных данных (Primary Flight Display) в крайнем нижнем положении также не было принято экипажем во внимание.

Торец взлетно-посадочной полосы был пройден на высоте, значительно превышающей расчетную. Самолет пролетел всю длину ВПП со снижением до высоты принятия решения 30 м. На этой высоте КВС озвучил решение об уходе на второй круг из-за отсутствия визуального контакта с наземными ориентирами. Однако режим ухода на второй круг был активирован только на высоте 16 м.

В процессе ухода на второй круг самолет в 900 м после пролета выходного торца и в 60 м правее ее оси произвел посадку на грунт с перегрузкой 6 ед. Затем, отделившись от земли и столкнувшись с бетонным ограждением аэропорта, самолет выкатился на территорию дачного поселка в районе БПРМ (1000 м от торца ВПП 08), полностью разрушился и сгорел.

Фактическая погода на аэродроме Манас в момент АП: ветер 60°, 01 м/с, видимость: начало ВПП 100/RVR400 м, середина ВПП 100/RVR350м, конец ВПП 100/RVR400м, вертикальная видимость 50м, температура воздуха минус 9°С.

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