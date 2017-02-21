Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В небе над Сингапуром была видна "огненная радуга"В небе над Сингапуром была видна "огненная радуга"Экипаж "Боинга" не контролировал высоту полета, и во время ухода на второй круг столкнулся с бетонным ограждением, - AirDisaster о причинах авиакатастрофы в Дачи СУЭкипаж "Боинга" не контролировал высоту полета, и во время ухода на второй круг столкнулся с бетонным ограждением, - AirDisaster о причинах авиакатастрофы в Дачи СУ

По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 22 февраля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411262-ru.html

Похожие новости

Одним из важнейших направлений сотрудничества Кыргызстана с Россией является сохранение русского языка, - глава Минобразования

В Кыргызстане за прошедший год объем госзакупок АО и ГП составил 17,2 млрд сомов

В Кыргызстане за 2016 год было проведено более 44 тыс тендеров на 52,6 млрд сомов

"Караван экспорта" - Кыргызстан готов выйти на три рынка

Плюсов больше — посол России о вступлении Кыргызстана в ЕАЭС

21 февраля 2017, 13:02       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -4...-9
днем: +3...+8
Таласская область
ночью: -10...-15
днем: +2...+7
Баткенская область
ночью: -3...-8
днем: +3...+8
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -5...-10
днем: +3...+8
Иссык-Кульская область
ночью: -7...-12
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -20...-25
днем: -7...-12
В Бишкеке без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +6...+8.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум