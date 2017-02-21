По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 22 февраля

21 февраля 2017, 13:02 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -4...-9
днем: +3...+8
Таласская область
ночью: -10...-15
днем: +2...+7
Баткенская область
ночью: -3...-8
днем: +3...+8
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -5...-10
днем: +3...+8
Иссык-Кульская область
ночью: -7...-12
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -20...-25
днем: -7...-12
В Бишкеке без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +6...+8.