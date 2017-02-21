По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 22 февраля

21 февраля 2017, 13:02 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -4...-9

днем: +3...+8

Таласская область

ночью: -10...-15

днем: +2...+7

Баткенская область

ночью: -3...-8

днем: +3...+8

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -5...-10

днем: +3...+8

Иссык-Кульская область

ночью: -7...-12

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -20...-25

днем: -7...-12

В Бишкеке без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -6...-8, максимальная температура воздуха днем +6...+8.