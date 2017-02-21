Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Одним из важнейших направлений сотрудничества Кыргызстана с Россией является сохранение русского языка, - глава МинобразованияОдним из важнейших направлений сотрудничества Кыргызстана с Россией является сохранение русского языка, - глава МинобразованияДвое милиционеров выбрались из снежного плена в Чаткале на трактореДвое милиционеров выбрались из снежного плена в Чаткале на тракторе

Пострадавшим от лавин жителям Чон-Алая и Чаткала помогут горняки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/postra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411261-ru.html

Похожие новости

Двое милиционеров выбрались из снежного плена в Чаткале на тракторе

Снежная блокада в Чаткале: местный житель приютил двоих милиционеров

Горняки помогут жителям районов на юге страны, пострадавшим от лавин

Горняки помогут жителям Чон-Алайского и Чаткальского районов, пострадавших от лавин

В Чаткальский район направляется гуманитарная помощь

21 февраля 2017, 12:30       Комментарии

Недропользователи, работающие в Чон-Алайском и Чаткальском районах, окажут помощь местным жителям в преодолении чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования .
Накануне в госкомитете представители нескольких компаний-недропользователей обсудили ситуацию в Чон-Алайском и Чаткальском районах.
"На собрании решено оказать посильную помощь местному самоуправлению и населению пострадавших от осадков районов в виде предоставления спецтехники для расчистки дорог от снега, топлива. Отметим, что ряд недропользователей ежегодно добровольно предоставляют свои силы и средства для органов местного самоуправления при чрезвычайных ситуациях", – говорится в сообщении.
Напомним, из-за сильного снегопада в указанных районах сошла лавина, погибли люди.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум