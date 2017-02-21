Пострадавшим от лавин жителям Чон-Алая и Чаткала помогут горняки

21 февраля 2017, 12:30 Комментарии

Недропользователи, работающие в Чон-Алайском и Чаткальском районах, окажут помощь местным жителям в преодолении чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования .

Накануне в госкомитете представители нескольких компаний-недропользователей обсудили ситуацию в Чон-Алайском и Чаткальском районах.

"На собрании решено оказать посильную помощь местному самоуправлению и населению пострадавших от осадков районов в виде предоставления спецтехники для расчистки дорог от снега, топлива. Отметим, что ряд недропользователей ежегодно добровольно предоставляют свои силы и средства для органов местного самоуправления при чрезвычайных ситуациях", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильного снегопада в указанных районах сошла лавина, погибли люди.