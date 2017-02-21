Комиссионные Гарантийного фонда с 1 марта составят 2,5% годовых от суммы гарантии

21 февраля 2017, 12:41 Комментарии

Председатель правления недавно созданного Гарантийного фонда Малик Абакиров в ходе пресс-конференции сообщил, что фонд с марта 2017 года поднимет сумму комиссионных до 2,5% годовых от суммы гарантии.

Также он рассказал о механизме выдач гарантий предпринимателям.

"Предприниматель обращается в банки и если ему нужен кредит на 1 млн сомов, но залоговое обеспечение является недостаточным, то при его хорошей кредитной истории и бизнес плана, банк вместе с предпринимателем может обратится в фонд. И мы, учитывая те же критерии, можем предоставить заемщику ту сумму, которой не хватает. При этом в фонде предусмотрены комиссионные. До 1 марта они составляют 1,5%, после 2,5% годовых от суммы", − сказал Абакиров.

Он отметил, правление фонда установило минимальные и максимальные пороги предоставления гарантий.

"Минимальная сумма кредита должна быть не менее 300 тыс. сомов. Что касается максимального порога – это 10% от капитала нашего фонда, то есть 28,2 млн сомов. Но учитывая, что фонд начал работу недавно, мы установили максимальный порог в 7 млн сомов. Однако позже при хороших и перспективных проектах мы сможем увеличить максимальный порог и будем рассматривать каждый случай отдельно", − сказал он.

Напомним Гарантийный фонд был создан 1 января 2017 года. Основной капитал фонда на сегодня составляет 282 млн сомов, $1 млн было выделено из республиканского бюджета, порядка $3 грантовая − помощь со стороны Азиатского Банка Развития.