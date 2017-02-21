Гарантийный фонд с января выдал 16 гарантий на 11 млн сомов

21 февраля 2017, 12:48 Комментарии

Заместитель министра экономики Данияр Иманалиев в ходе пресс-конференции сообщил, что на сегодняшний день порядка 50% предпринимателей испытывают трудности при получении кредитов в банках из-за недостаточности залогового обеспечения.

"Порядка 50% всех банковских заявок откланяются из-за недостаточности залогового обеспечения. Чаще всего с данной проблемой сталкиваются региональные предприниматели. Учитывая важность решения проблемы в рамках антикризисных мер в 2016 году, было предусмотрено создание Гарантийного фонда для поддержки предпринимателей. Фонд создан в рекордно короткие сроки. На сегодня капитал фонда составляет 282 млн сомов. Из них $1 млн выделены из республиканского бюджета и порядка $3 млн в виде граната во стороны азиатского банка развития. С начала работы уже выдано 16 гарантий через систему фонда, общая сумма 11 млн сомов", — сообщил замминистра.

По его словам, приоритетными направлениями фонда являются: производство и переработка сельхозпродукции, основной упор на фруктово-ягодный и овощной кластер, также мясной и молочный кластер, кроме того на швейную отрасль и производство строй материалов, туризм и транспортно-логистический сектор.

"Также в рамках работы фонда будет уделено особое внимание развитию женского предпринимательства в регионах", − отметил Иманалиев.

Партнерами фонда являются Банк Азии, Коммерческий банк "Кыргызстан", Айыл Банк, Банк Компаньон, Банк Финка, также на днях планируется подписание соглашения с РСК Банком.