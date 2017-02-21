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Госзакупки до 1 млн сомов можно будет проводить без тендера

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/goszak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411258-ru.html

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21 февраля 2017, 12:30       Комментарии

В новом проекте закона "О госзакупках КР" предусмотрена норма, согласно которой госпредприятия смогут проводить закупку методом прямого заключения при стоимости услуг и товаров до 1 млн сомов. Об этом на пресс-конференции сказал директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев.
Он отметил, что проект закона готов и в настоящее время находится на рассмотрении правительства.
"В 2016 году к нам поступило более 100 предложений и замечаний относительно закона "О госзакупках". По решению правительства была создана рабочая группа, которая весь 2016 год занималась разработкой предложений и дополнений в закон. Одним из нововведений станет установление минимальной пороговой суммы в 1 млн сомов. Это значит, что все госучреждения при минимальной пороговой сумме в размере 1 млн сомов по каждой статье расходов смогут проводить закупку методом прямого заключения. Мы уверены, что это даст мобильности и гибкости закупающим организациям", – пояснил Улан Даникеев.
Правда есть условие, что компания все равно должна будет на 2 дня разместить объявление на портале госзакупок.
"После мониторинга цен они смогут убрать объявление и провести сделку методом прямого заключения. Размещение на веб-портале обязательно, это делается для учета и контроля со стороны гражданского общества", – добавил директор Департамента госзакупок.
Кроме того планируется внести изменения в закон "О госзакупках" о том, что суммы закупок до 3% от минимальной пороговой суммы провидит без выставления на портал, но с выставлением на портал результатов.
"Опять же это делается для контроля и учета. Это будет касаться мелких сделок, таких как заправка картриджей и так далее. В течение работы портала госзакупок мы регулярно получали критику со стороны госпредприятий, о том что действующий закон очень жесткий по срокам, из-за чего они не успевали проводить закупки. Теперь же порядок закупок для акционерных обществ и госпредприятий с госдолей от 50% и более будет определяться правительством, но только в части сроков", − проинформировал Даникеев.
Ряд больших изменений ждет закон "О госзакупках КР" в части приведении в соответствие закона соглашению ЕАЭС.

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