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МИД КР направил соболезнование Лаврову в связи с кончиной Полпреда РФ в ООН

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355754_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411257-ru.html

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СБ ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России Чуркина

21 февраля 2017, 12:19       Комментарии

Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев направил соболезнование министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в связи со скоропостижной кончиной Постоянного представителя РФ при ООН в г. Нью-Йорк Виталия Чуркина.
"Разделяя горечь и боль тяжелой утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким В.И. Чуркина и всему коллективу Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в канун своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Президент России Владимир Путин, российские политики и западные дипломаты, в том числе те, кто жестко оппонировал Чуркину, уже принесли свои соболезнования и нашли слова для самой высокой оценки работы и дипломатических талантов российского представителя при ООН.

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