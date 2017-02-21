Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1041 (-0.0013) 
Евро: 73.4058 (-0.1776) 
Золото: 39.72 $/гр (-0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Икону Божией матери с 200-летней историей везут в БишкекИкону Божией матери с 200-летней историей везут в БишкекКомиссионные Гарантийного фонда с 1 марта составят 2,5% годовых от суммы гарантииКомиссионные Гарантийного фонда с 1 марта составят 2,5% годовых от суммы гарантии

Адвокат Самакова: В деле нет подтверждающих платежи документов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355759_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411256-ru.html

Похожие новости

Адвокат Самакова: Его вина не доказана, все обвинения надуманны

В рамках предстоящего визита президента России В.Путина планируется подписать ряд документов двустороннего сотрудничества, - посол А.Крутько

Начался прием документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судов

Органы местной власти теперь обязаны принять документы за 30 минут

Первый вице-премьер призвал пострадавших от авиакатастрофы не обращаться за юридическими услугами для выплат компенсаций, потому что государство и есть "адвокат"

21 февраля 2017, 12:44       Комментарии

Сегодня, 21 февраля, в Октябрьском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова.
Отметим, что суд перешел к прения сторон.
По словам адвоката главного подсудимого Иллариона Адамяна, место передачи Самаковым денежных средств Жанышу Бакиеву никак не соответствовало фактическому месту расположения СГО.
"Очевидно, что следователей совершенно не интересовали объективные обстоятельства расследуемых событий. Удивительно, как Самакову не инкриминировали дачу взятки, ограничившись передачей "незаконного вознаграждения". Пафосное упоминание займа, полученного Самаковыми от арабских инвесторов ничего не стоит, так как даже при наличии такового ничего предосудительного бы в этом факте не было.
Коммерческая деятельность есть деятельность, направленная на извлечение прибыли. Она регулируется нормами Гражданского кодекса и другими законодательными актами. Но в деле нет даже претензий от кого-либо в адрес как Самаковых, так и других подсудимых. Нет ни договоров, ни расписок, ни платежных документов, ни иных подтверждений получения денег – ничего подобного не имеется. А ведь подобные платежи не могли остаться незамеченными. А уж если речь идет о передаче наличных денег купюрами по $100 - это все же более полутора сотен килограммов", - сказал Адамян.
Он отметил, что сумма якобы причиненного ущерба не была подтверждена ни одним убедительным документом. Соответственно, отсутствовал сам объект преступления.
​Таким образом, по его словам, уголовное дело было возбуждено без наличия состава преступления, что, опять же, приводит к тому, что рассматриваемое уголовное дело меньше всего связано с противоправными действиями подсудимых.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум