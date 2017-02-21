Посол РФ в КР обещал разобраться с ДТП с участием автомашины диппредставительства

21 февраля 2017, 12:40 Комментарии

Бишкек, 21 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Посол России в Кыргызстане Андрей Крутько намерен разобраться в ситуации, связанной с ДТП, в котором участником стала машина посольства.

"Я пока ничего не могу сказать. Я только недавно приехал и не в курсе дела. Я сам разберусь и только потом прокомментирую", - сказал он журналистам.

ДТП произошло 16 февраля в Бишкеке на пересечении улицы Фучика и Васильевского тракта. Внедорожник "Тойота Прадо" с дипномерами посольства РФ в КР проехав на запрещающий красный сигнал светофора, врезался в грузовой бус. В результате водитель поледеней, скончался от полученных травм.

Позже в МИД КР был приглашен Временный поверенный в делах Российской Федерации в КР А.Мзареулов. В ходе встречи российской стороне была вручена Нота МИД КР относительно необходимости оказания всемерного содействия кыргызским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП.

Как сообщила местным СМИ представительница посольства РФ в КР Дарья Пахомова, их сотрудники находятся в тесной связи с родственниками погибшего в ДТП и оказывают им всяческую помощь.

Между тем родственники погибшего заявили, что российское посольство не приносило извинений и не связывалось с ними.