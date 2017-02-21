Причины авиакатастрофы под Бишкеком названы агентством AirDisaster

21 февраля 2017, 12:20 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Экипаж грузового лайнера, упавшего под Бишкеком, не контролировал высоту полета, самолет пролетел взлетно-посадочную полосу и, попытавшись уйти на второй круг, ударился о забор и упал на поселок Дача СУ. Об этом говорится в описании причин авиакатастрофы на сайте AirDisaster.

На ресурсе уточняется, что крушение произошло 16 января в 7.17. Экипаж выполнял полет с грузом различной бытовой техники весом 85 618 килограммов. Планировалась дозаправка в аэропорту "Манас". Заход на взлетно-посадочную полосу (ВПП) проходил в сложных метеоусловиях: горизонтальная видимость - 100 метров, высота облачности - 50 метров, видимость на взлетно-посадочной полосе - 350-400 метров, переохлажденный туман.

Отмечается, что в последние минуты перед авиакатастрофой ситуация была следующей:

<ul> <li>самолет летел со скоростью 370 километров в час. При заходе на посадку не контролировалась высота полета. Из-за этого лайнер отклонился на 200 метров выше от траектории, по которой обычно приземлялись судна. Эта траектория в авиации называется "глиссадой";</li> <li>до приближения к взлетно-посадочной полосе был активирован автоматический режим захвата глиссады. Ввиду значительного отклонения от нормы самолет перешел в режим выдерживания высоты, но, пролетев полтора километра, захватил ложную глиссаду и начал автоматически снижаться;</li> <li>экипаж не оценил, что безопасное приземление невозможно. Также не было принято во внимание отклонение от глиссады. Когда самолет опустился на высоту 30 метров над землей, командир судна озвучил решение уйти на второй круг. Однако режим маневра был активирован на высоте 16 метров;</li> <li>в процессе ухода на второй круг самолет произвел посадку на грунт, затем отделился от земли и столкнулся с бетонным заграждением аэропорта. Самолет выкатился на территорию дачного поселка.</li> </ul> Площадь разброса обломков самолета составила примерно 400 на 80 метров. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали.

Разбившийся Boeing 747-412F был выпущен в 2003 году и принадлежал турецкой авиакомпании ACT Airlines (MyCargo Airlines). Наработка воздушного судна - 46 821 час.

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МАК продолжает расследование. Изучаются документы, анализируются данные бортовых самописцев и радиолокационного обзора. Комитет предварительно отчитается об авиакатастрофе после того, как свои комментарии даст турецкая сторона.

О последствиях авиакатастрофы и жизни пострадавших спустя месяц после трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>