Двое милиционеров выбрались из снежного плена в Чаткале на тракторе

21 февраля 2017, 12:29 Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Двое милиционеров, которых приютил житель села Ак-Таш из-за снежной блокады в Чаткале, были вынуждены выбираться на тракторе.

Осадки почти непрерывно шли в регионе с 13 февраля. Высота снега составила 2,5-3 метра. Тогда же был объявлен режим чрезвычайной ситуации в районе. Его сняли 17 февраля. Ранее сообщалось, что милиционеры, прибывшие по работе, четыре дня жили у местного жителя, так как дорога была закрыта.

Как сообщил Жанар Рысдоолотов, у которого жили сотрудники милиции, они на пятый день решили выехать на одном из сельских тракторов.

"Как оказалось, дорога еще закрыта. Поэтому милиционерам пришлось взять трактор. Они доедут до пункта Кызыл-Алма, до него километров десять. До райцентра Каныш-Кыя порядка 40 километров", - отметил Рысдоолотов.

Ранее в МЧС сообщили, что во вторник в село Ак-Таш отправили гуманитарный груз на КамАЗах.