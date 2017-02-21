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Двое милиционеров выбрались из снежного плена в Чаткале на тракторе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411253-ru.html

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21 февраля 2017, 12:29       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. Двое милиционеров, которых приютил житель села Ак-Таш из-за снежной блокады в Чаткале, были вынуждены выбираться на тракторе.
Осадки почти непрерывно шли в регионе с 13 февраля. Высота снега составила 2,5-3 метра. Тогда же был объявлен режим чрезвычайной ситуации в районе. Его сняли 17 февраля. Ранее сообщалось, что милиционеры, прибывшие по работе, четыре дня жили у местного жителя, так как дорога была закрыта.
Как сообщил Жанар Рысдоолотов, у которого жили сотрудники милиции, они на пятый день решили выехать на одном из сельских тракторов.
"Как оказалось, дорога еще закрыта. Поэтому милиционерам пришлось взять трактор. Они доедут до пункта Кызыл-Алма, до него километров десять. До райцентра Каныш-Кыя порядка 40 километров", - отметил Рысдоолотов.
Ранее в МЧС сообщили, что во вторник в село Ак-Таш отправили гуманитарный груз на КамАЗах.

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