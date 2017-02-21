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Икону Божией матери с 200-летней историей везут в Бишкек

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-411252-ru.html

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21 февраля 2017, 12:45       Комментарии

БИШКЕК, 21 фев - Sputnik. В Бишкек прибывает Казанская Вышенская икона Божией матери, сообщил информационно-издательский отдел Бишкекской и Кыргызстанской епархии.
Икону и частицу святых мощей святителя Феофана Затворника, который в уединении молился перед чудотворным образом, привезут из России в Бишкек 22 февраля.
Святыни прибудут в Свято-Воскресенский кафедральный собор в 14.30. После торжественной встречи на соборной площади состоится молебен. Святыни будут находиться в Свято-Воскресенском соборе до 27 февраля.
Эту икону начали почитать в 1812 году. Послушница Зачатьевского монастыря Мария Аденкова вместе с ней бежала в Тамбов, спасаясь от французов. Считается, что по дороге ямщик попытался ограбить женщину, и она взмолилась к Богоматери. Внезапно раздался голос, и мужчина ослеп. В 1827 году чудотворный образ передали в Вышенскую пустынь. Бытует легенда, что в 1841-м он спас Тамбов от эпидемии холеры.

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