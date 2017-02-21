ЮНИСЕФ: Как помочь родителям развивать детей с раннего возраста?

21 февраля 2017, 12:21 Комментарии

Период раннего и дошкольного детства специалисты называют "волшебным" потому что в это время ребенок развивается поразительно быстро. До семи-восьми лет очень активно растёт и развивается мозг ребенка, что определяет исключительную ценность правильно организованного общения взрослых и ребенка с целью развития, а также научные данные об особенностях развития мозга, подтверждают, что чем младше ребенок, тем больше шансов преодолеть проблемы развития без последствий для его будущего. Сегодня детьми от рождения до трёх лет занимаются в основном медицинские работники, а в детские сады ходят лишь 23% детей. Воспитание более 70% маленьких кыргызстанцев от 3 до 7 лет ложится на плечи семьи. Учитывая, что в этом возрасте развивается 80% мозга и каждую секунду в мозге могут образовываться до 1000 новых соединений - это время критически важно для развития потенциала ребенка.

В помощь родителям Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане 10 лет назад разработал мультфильм "Керемет Коч", через просмотр которого дети познают программу дошкольного воспитания. В 2011 году центр Эффективного образования университета Квинс (Queen's University, Belfast) провел исследование по изменению поведения маленьких телезрителей. Результаты показали, что 98% детей в возрасте от 3 до 6 лет смотрели мультфильм, любили его и главных героев, а также перенимали поведение, которое им транслировали герои. Оценка показала, что мультфильм помог детям приобрести простые навыки, скорректировать поведение, научиться распознавать буквы, малыши лучше стали говорить и хорошо подготовились к школе.

Также одним из примеров помощи родителям в раннем развитии детей могут служить Материнские школы, которые являются и центрами культуры, и группами, где взрослые получают педагогические знания, навыки воспитания и обучения детей.

Первые 4 Материнские школы были созданы в 2002 году. На сегодняшний день функционирует более 200 Материнских школ в разных регионах КР, что свидетельствует об устойчивости проекта и заинтересованности местных органов самоуправления, педагогов и населения в образовательных услугах Материнских школ. Здесь родители реализуют свои увлечения и таланты, активно включаются в обучение детей музыке, хореографии, народно-прикладному искусству, спорту, передают детям лучшие традиции и обычаи. А дети получают образовательные услуги и проходят краткосрочную подготовку к школе с использованием инновационных технологий дошкольного обучения и воспитания, при обязательном сохранении и развитии основного вида деятельности дошкольников - игры.

Воспитательно-образовательная деятельность "Материнских школ" основана на программе и методическом пособии для педагогов и семьи "Материнская школа" (автор: Усенко Лилия Валерьяновна к.п.н., доцент, зав. кафедрой ДВНО КАО).